靠好友度過人生低潮　衛詩心中第一英雄係…

歌手衛詩（Jill）相隔一年推出新歌《幸福相擁》，她接受香港開電視《娛樂頭條E-news Headline》訪問，表示這首歌令她回憶起很多曾經幫助過自己的英雄。問到心目中No.1英雄是誰，Jill坦言：「一定係我家姐衛蘭！唔使講，哈哈！無論我經歷緊啲咩，高高低低，佢依然喺我身邊好支持我！」

除了胞姊，十年前一度陷入人生低谷的Jill，慶幸得到一班圈中好友扶持，其中一位天使是高皓正，當時他致電Jill為她祈禱，令她感動得淚流滿臉。Jill即將聯同胞姊衛蘭等歌手，舉行慈善音樂及生命分享會。她指屆時未必有機會兩姊妹合唱，但笑言平日在家中經常一起唱歌：「我哋成日喺屋企jam歌，屋企個廳有個小型studio，有個大喇叭同咪，即使夜晚都會唱，不過做足隔音措施，唔怕畀鄰居投訴！」

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