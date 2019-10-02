康華𡁻完鬆！黃祥興原來係癡情男

藝人康華與黃祥興擔演的無綫劇集《金宵大廈》單元「美魔女」快將播出，劇中康華飾演賓館老闆娘，其母原來就是金宵舞廳舞女萍萍（周寶霖飾），而康華有一塊魔鏡，是其母六十年代時於南洋求法師所賜，之後康華尋回此鏡，一照便會覺得自己好靚。劇中康華約五十多歲，但依然保持美貌，覺得男人信不過，而祥興做導遊，因於賓館租房而認識康華，康華當他是小白臉，「食」完就算，自己亦不需要一個長情的戀人，只需要有個伴就夠，而祥興的角色看似花弗，但卻是癡心男一名，無論對方變成甚樣都會愛對方，付出真愛。劇情之後講述康華遇到神棍美容師，導致皮膚急趨老化，但她照魔鏡時，依然覺得自己愈來愈靚，簡直入魔。

「癡情男」黃祥興受訪時謂：「我同康華之前都演過夫婦，有啲默契，而今次都有啲親密鏡頭，我哋雙方都好尊重大家，佢知我有太太，而康華本身亦係我好欣賞嘅女演員，因為我未入行前已經好鍾意佢，我依家又融入香港文化，冇咁法國仔，拍時自己都會就住大家。」

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