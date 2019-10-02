水着放題！陳敏之高海寧陳凱琳三娘教子

藝人陳敏之、高海寧（高Ling）、楊明及陳凱琳於馬來西亞為無綫節目《仨心友行》拍攝中，眾人去了當地一個很靚的島玩浮潛及水上活動，陽光海灘當然有水着，三位靚女以一件頭上陣，但都有前有後。敏之受訪時謂：「呢個地方好靚，水清沙幼，今次都食咗好多當地嘅嘢，馬拉飯、拉茶，食咗好多嘢，但都做咗好多運動，個個都好Fit。」而第二次玩浮潛的高Ling覺得今次特別好玩，她謂：「我本身唔識游水，所以好少接觸海洋，我着住救生衣，望住下面見到好多魚，啲水好靚好清，仲見到小丑魚、珊瑚好開心，好少咁近距離接觸水底世界。」高Ling更因吃得煎炸物多搞到失聲，她表示本身想試埋潛水，但驚會病情惡化，惟有望下次。說到很久未試過穿泳衣拍攝，她笑言：「所以心情有啲緊張，但都好開心，因為今次啲腳好啱KEY，好似放假去旅行咁。」

楊明今次於三位女士陪同下前往當地，說到三娘教子時，楊明即大爆她們夾計戲弄他，他謂：「佢哋三個同導演一齊整蠱我，最終梗係畀我識穿啦！」楊明表示以前都玩過獨木舟，今次到馬來西亞玩的底部是透明，可以見到清澈的水底，他謂：「我本身好鍾意潛水，好鍾意睇海底，呢度啲水好清好靚，而且我喺度食咗好多嘢，都肥咗。」

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