古天樂逼跳海　張繼聰竟然開心到想跳舞

藝人張繼聰於電影《犯罪現場》內，有一場被古天樂威逼跳海的戲，這場戲亦是阿聰入行以來首次拍跳海戲。拍攝當日天氣相當「翳焗」，所跳的水域亦非常混濁，不時有排泄物飄過，但他非常敬業，沒半點猶疑便跳入海中，一句怨言都無！拍攝期間，他當然喝了不少又咸又濁的海水，但上水後仍相當幽默地表示：「我今日征服咗呢一帶嘅海域，完全係浸淫同擁抱呢個大自然嘅質感裏面。」

能與偶像古天樂演對手戲，阿聰流露出幸福神情，笑說：「可以近距離欣賞到古天樂喺快艇上嘅英姿，令到我有一刻真係開心到想跳舞，雖然係佢逼我跳落去，不過我冇嬲佢。」搞笑的他浸在海水期間搞笑地跳韻律泳，哄得在場劇組人員大笑。

面對張繼聰的主動「寬恕」，古天樂笑言：「嗰場戲係導演寫佢跳落海，唔係我叫喎！我只係跟住劇本去演繹。」古仔本來很關心阿聰跳海時的安危，但回憶起當時拍攝情況卻忍不住失笑：「一開始始終都會擔心嘅，點知佢一跳落去可以企喺度，原來嗰到好淺水，佢大半個身喺水面。」這場戲需要古仔開快艇離開，他坦言都有一定的難度以及危險度：「因為要我一下子將架快艇加速，咁隻船會好『擺』，有機會撞到阿聰，加上我又要就個航拍鏡頭，所以都幾深刻。」

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