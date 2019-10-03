城嫂方媛做囡囡書僮　Lynn孖女入名校唔輸得

天王郭富城與內地網紅方媛（Moka）於2017年結婚後，先後誕下兩名女兒「大寶」Chantelle及「二寶」Charlotte，曾揚言要追夠四個的他自太太誕下細女後，即轉軚表示心痛老婆分娩過程很辛苦，暫時不會再為湊個「好」字而追仔，他更全副心機栽培兩名女兒，早前還與Chantelle合跳拍下兒歌界神曲的短片留念，為囡囡文「舞」兼備，而他安排大女Chantelle入讀位於銅鑼灣、備受圈中人力捧的名牌幼稚園，連日來方媛管接管送化身「書僮」，陪囡囡上學。

束孖辮周圍望

日前下午約2時，方媛與大女由司機接送下到達學校，紮起辮仔的Chantelle甚為可愛，孭着書包由媽咪拖到實步入校園，陪讀的方媛至下午3時半放學才與囡囡離開，精靈的Chantelle與老師揮手仔拜拜後才上車。翌日，方媛再湊女返學，發現記者在場即一臉愕然，還匆匆抱起囡囡，不過遺傳爸爸一對大眼睛的Chantelle卻眼仔睩睩，好奇地不停望鏡頭兼萌爆揮手。到放學時，戴黑超的方媛抱着囡囡步出，女兒的中文名亦曝光，書包的名牌寫上「郭詠希」。當被問到囡囡是否已習慣學校生活時，方媛點點頭，再問女兒上堂乖不乖？她即說：「好乖呀！」之後匆匆上車回家。

反觀城城舊愛熊黛林，2016年10月下嫁郭可盈胞弟郭可頌後，去年為老公誕下一對孖女Kaylor及Lyvia，最近她亦為女兒升學鋪路，還向將囡囡津津培育成為尖子的姑奶郭可盈取經，專攻國際學校的她四出頻撲報名，早前夫婦便被發現前往位於渣甸山、有「幼稚園界哈佛」之稱的寶山幼兒園交表。

城城戰車出巡 「花」心思冧妻

至於愛妻號城城，不時因工作而未能與太太齊齊送女兒返學，卻甚為識做頻頻出招冧老婆。日前傍晚約6時，城城工作後匆匆驅車往跑馬地一間花店，購下大紮紅玫瑰氹老婆，慰勞愛妻日日為女兒「陪讀」，甫見記者在場亦風騷揮手。其實方媛最近經常於社交網上載返插花班的照片，還自讚是最快完成的學生，未知城城下次會否順道為老婆選購靚花，讓她在家中大展身手呢？

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。