入行13年！《金宵》萍萍演豪放舞女終獲賞識

劇集《金宵大廈》令不少演員有機會發揮演技，給觀眾重新認識他們。在劇中飾演金宵舞廳舞女之一的「萍萍」周寶霖，早於2006年讀無綫訓練班而加入無綫，同班同學包括陳智燊及孫慧雪。而之前，她都曾於劇集《情逆三世緣》中飾演舞廳大班，與現時《金》中的造型差不多，同是以旗袍上陣。而近年，周寶霖都拍了不少劇集，如《平安谷‧逐個捉》、《跳躍生命線》及《荷里活有個大老千》等等，而今次於《金》演出受到不少網民關注！

劇中她經常與好姊妺李施嬅齊齊食煙、打麻雀，演舞女入型入格之餘亦相當放。當中有一場她與施嬅、阮兒及尹詩沛四人打麻雀，點知阮兒係咁食糊，佢就除咗自己條紅色底褲出嚟癖邪！周寶霖坦言：「我好鍾意萍萍呢個角色，好立體，驟眼睇似大癲大肺，其實係一個有故事嘅人……時間悄悄愉走青春，貪靚從來係女人嘅天性，萍萍就從南洋求一塊會變靚嘅鏡，卻因此而性情大變，最終因為貪靚而招惹惡果，同Coco姐（李施嬅）反目， 甚至毀容。」而劇中她亦是康華的母親，康華於單元《美魔女》中重蹈母親覆轍，故事令人唏噓！

--------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。