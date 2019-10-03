英國導演拍新片　貓王手刃仇人為小龍報仇？

已故樂壇巨星貓王皮禮士利（Elvis Presley）與香港武打巨星李小龍是中外流行文化經典icon，最近有英國導演James Campbell就忽發奇想計劃將貓王與小龍在銀幕上碰頭！

James計劃開拍一部天馬行空的動作短片《Tiger Man》，故事講貓王為被謀殺喪生的小龍報仇！據James表示他已物色人選找來職業摔角手Paul London飾演貓王，而曾為漫威（Marvel）超級英雄電影《奇異博士》（Doctor Strange）擔任特技人的亞裔男演員Jean-Paul Ly則飾演小龍，而他亦兼任影片的動作指導。

雖然貓王與李小龍似乎好似大纜都扯唔埋，但據Justin講原來二人當年曾打算合作拍攝一部真人真事電影，飾演兩名臥底探員大破毒品集團。而學過空手道的貓王原來亦是功夫片迷，更視小龍為偶像。據知他一直希望與小龍見面，但奈何二人太忙的關係而唔成事。到了後來貓王的起心肝準備約小龍見面時才在助手口中得悉小龍已過身。令貓王大為失望！

至於李小龍，根據其女兒李香凝表示原來父親亦是貓王迷，熱愛他與披頭四（Beatles）的音樂。

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