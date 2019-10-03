楊丞琳唔畀飽飯食？李榮浩結完婚暴瘦17磅

唔少人結完婚都會出現幸福肥嘅情況，不過新婚嘅李榮浩就啱啱相反，佢喺社交網Po出一張獨照，配文說：「一個月瘦了16斤（約17.6磅），說實話真的是難以想像，一個月瘦16斤是個怎樣的概念，在我印象中，喊着減肥的人那麼多，就沒見過這麼厲害的，說瘦就瘦的呢！」相中穿紅色西裝的李榮浩明顯塊面瘦咗好多，成套西裝搞到好似唔係好啱身咁，唔知係咪塊面太瘦所致，佢出名細嘅雙眼反而顯得大咗。

唔少網民留言問李榮浩係咪為咗婚禮？又或者想靚靚影婚紗？定係婚禮壓力太大先搞到瘦晒？有網民發揮創意，笑指係老婆楊丞琳家教太嚴格，唔畀飽飯佢食所以搞到咁瘦。

李榮浩做完老襯做導師勁風騷

而李榮浩着呢套紅色西裝其實係去錄節目，佢孖住台灣歌手庾澄慶、那英、王力宏等出任新一季《中國好聲音》明星導師，節目喺澳門錄影，啱啱做咗人夫嘅李榮浩心情靚絕，亦非常風騷同參賽者言談甚歡，有不少互動。

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