黎諾懿雲南禪修　計劃退休開旅館

藝人黎諾懿早前到雲南拍攝旅遊特輯，見識到海天一色的人間仙景，加上山清水秀，坦言吸收靈氣、禪修的好地方，令他心郁郁想退休在當地開旅館。

樸素古村特產咖啡

拍過不少旅遊及飲食特輯的黎諾懿，在不少地方留有足迹，當中中國雲南令他留下深刻印象！當地著名景點包括金梭島、銀梭島及洱湖（母親湖），湖水乾淨清澈，最適合禪修：「今次去雲南好開心，寓工作於娛樂，喺嗰度令到個人心境都平靜啲，完全見識到原始嘅寧靜！其中有中國七大湖之一嘅母親湖，湖邊有唔少古村，雖然簡陋但夠晒古色古香，樸素又有風味。嗰度冇乜酒店，多數都係旅館，每間都各有特色，入到去好有家嘅感覺，好有親切感好窩心！有啲面對母親湖，無論任何時間坐喺酒店露天咖啡室，望住個湖、飲杯咖啡，真係好舒服。唔講唔知原來中國最出名嘅咖啡係出自雲南，因為當地平均溫度廿幾度，好適合種咖啡。小麥啤酒亦好出色，但對我嚟講就清淡咗啲。」

打算退休後開旅館

經過耕種的田地時，望到一片片黃金色小麥田，同樣令人心曠神怡！黎諾懿透露當地已成為禪修的好地方：「雲南天傑地靈，空氣又好，所以依家多咗好多人去襌修同埋做瑜伽，提升自我精神！佢哋將啲舊學校、舊旅館去改建，但又唔係拆散晒，保留咗原有嘅外貌。佢哋將學校改咗襌修嘅地方，因為當地已經唔係好多人喺嗰度返學，再加入佛教色彩，加上涼爽嘅天氣，好多一雙雙情侶或者三五成群一齊去禪修，我又諗過如果將來退休，喺度開旅館都唔錯。」

雲南遊山玩水一樂也，但就不是購物的好地方，黎諾懿笑說：「雲南最出名就係雲南白藥，專治跌打損傷同創傷出血。嗰度有條中藥街，有黑色冬蟲夏草、好多不知名嘅中藥、壯陽藥，就算唔係買，去睇吓都大開眼戒。」

後記:過橋米線好有愛

雲南美食除了滇菜、白家菜，原來還有海菜，黎諾懿說：「好似海帶咁嘅，生長喺洱海，嗰度隨處可見，食落都幾特別。當然少不得係出產自當地嘅正宗過橋米線、氣鍋雞。過橋米線有段好感人嘅故事，話說有個妻子為咗令到外出工作嘅老公可以食到一碗熱辣辣嘅麵，諗到用一層熟油放喺麵上面保溫，每日長途跋涉過橋，送碗麵畀老公食。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。