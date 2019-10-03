結婚周年照開工　羅仲謙養起楊怡當禮物

最近羅仲謙忙於拍攝無綫劇《木棘証人》，即使昨日是與楊怡結婚三周年的紀念日都不放假，到觀塘一商廈天台，在炎熱天氣下穿上外套「焗」住開工。

遊英國補祝

謙仔受訪時直言全日忙開工，沒有慶祝或準備禮物，但相信阿怡不會介意：「我哋都慣，平時會買啲小禮物畀對方，唔使一定特別日子先送。（拍完套劇補祝？）係啦！大約11月，或者去個旅行。之前我哋去英國行禮，但好倉促冇咩時間周圍行，想再去感受番個快樂。」

他直言最近是該劇拍攝高峰期，每日大約只睡四小時，不過寧願自己辛苦也不想太太操勞，果然是暖男老公！謙仔說：「我一個人做嘢養家，太太就歎世界，呢個就係最大禮物啦！」問到太太見他如此辛苦，有否做甚麼以作慰勞？謙仔說：「佢好乖好體貼，為咗我有更多時間休息，每日幫我化妝，等我可以瞓多陣，來回都慳咗個幾鐘架！」

戥老公心痛

至於楊怡以短訊回應，同樣指沒有慶祝活動，坦言為老公捱世界感心痛：「食飯時間都冇，有時間我都寧願佢瞓多啲，佢都唔夠瞓，好攰！」對於謙仔自爆計劃到英國旅行，阿怡冧爆表示未知情，講到幫老公化妝，她說：「係呀！我幫佢化，試下啦！其實都冇咩要化嘅。」

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