【2千蚊保釋】王宗堯每星期要到警署報到

藝人王宗堯日前因涉及7月1日立法會事件被捕，他涉及兩項控罪包括串謀刑事毀壞及進入或逗留會議廳範圍，案件今日於東區法院提堂，庭上控方提出延期至12月13號再審訊，作進一步調查，王宗堯方面並沒有作出反對。他以港幣2000元作保釋，暫時不准離境，需要交出旅遊證件及禁止出現案件地點附近，每個星期都要到警署報到。

王宗堯步出法院時亦有接受傳媒訪問，他先向大家報平安，指律師向他爭取不用宵禁，但要交出旅遊證件，問會否帶來不便時，他坦言最近都收到台灣的電影人朋友邀請他出席金馬獎，又指自己於這個時候更加要無畏無懼參與，希望支持台灣電影。說到他不准離境，他表示如果有需要都可向法庭申請。而其代表律師於庭上有提出投訴，指拘留時間過長，問到王宗堯於拘留期間有否受到不禮貌對待，他謂:「可能我係公眾人物，冇受到惡性對待，面對我啲警員都友善，有學識同禮貌，同平時喺街上見嘅防暴警係有分別。(會否擔心成為追擊目標?)已經係啦！但應該以和平方法去發聲。」

而今日其女友Chloe都有陪同出庭，他表示要多謝家人、身邊朋友、媒體等支持，說到現時心情，他坦言有點肚餓，又指都感恩有此難忘經歷，自己今年的生日都給了香港，亦指因為自己是演員，這幾日的經歷給了他一些新鮮的經驗。