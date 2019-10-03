最後一個單身生日！陳山聰嘟嘴攬李施嬅賣萌

藝人陳山聰、李施嬅主演嘅無綫劇集《金宵大廈》熱播中，尋晚播出一集就講到阿蕭（陳山聰飾）同Alex（李施嬅飾）喺天台接吻時突然消失！搞到尋日生日嘅陳山聰都睇到心有戚戚然，喺社交網表示：「Alex點解你要喺我生日離我而去😭😭😭阿蕭精神孤伶伶一個人😥」

不過一班好朋友又點會畀佢自己一個過生日呀，劇中嘅好拍檔李施嬅就分享為陳山聰慶生嘅合照，見到陳山聰圈外女友何麗萍（Apple）、藝人黃智雯、胡定欣、單立文同太太胡蓓蔚都有出席。李施嬅留言：「祝我的好拍檔，好兄弟生日快樂。他不只是一個好演員，還是一個心好的人。每天抱着感恩的心，永遠都關心身邊的人，帶給我們正能量和開心的#DLCF!!!😝感恩可以和你經歷這次的路程。最後一個單身的生日🎂祝健康快樂，每天都充滿正能量💪🏻❤️大家一起祝福啊蕭精神，好嗎？」

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