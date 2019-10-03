結婚一個月！許芷熒極速宣布有喜

2011年港姐季軍許芷熒（Whitney、前名：許亦妮）上月下嫁圈外做生意男友Alexander Fung，當時佢哋希望可以湊夠兩對「好」字，今日Whitney趁住結婚一個月紀念日，喺社交網宣布有喜，佢話籌備婚禮發現有咗，當時曾諗過將婚禮延遲，但最後因為快啲結婚，所以如期舉行：「很多準備結婚的新娘子都要減肥節食，但當我知道有了小寶貝的時候，甚麼都以BB為先，所以完完全全不用節食，在婚禮之前喜歡吃甚麼便吃甚麼，真是非常開心和幸福！」

佢又指懷孕期間病咗好多次，仲話開咗個youtube channel，同大家交流，叫大家多多支持：「懷孕期間已經生病過好多次，抵抗力真的會比較低，我也在懷孕期間感受到很多做了媽媽才會明白的感受，我這個新手媽咪，真的要向各位媽媽多多請教！」另外，佢又率先將BB超聲波片上載到個人youtube channel，同大家分享喜悅。

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