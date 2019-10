批中碼等於肥！李雲迪索徒弟反被揭學歷造假

馬來西亞鋼琴女神、李雲迪徒弟李元玲喺Instagram(IG)有多達110萬粉絲追蹤,不過相信粉絲們並唔係畀佢嘅琴藝迷倒,而係畀佢副Body征服。事關身高1米7嘅佢只重45kg,體脂亦只有12%,雖然睇數字就偏瘦,但身材非常玲瓏浮凸,佢亦相當大方,經常喺IG派福利。不過佢日前喺IG限時動態發表「着中碼嘅女仔就係肥胖」嘅「偉論」。李元玲發文指:「M=肥胖。在亞洲,S代表M;M代表L;所有M號以上的(東西)就像癡肥一樣邪惡。」佢又呼籲着中碼或以上嘅女仔停止進食並即刻去做Gym,並表示:「這世上沒有所謂的百搭。瘦,才是百搭的最基本條件。」

言論一出,即惹嚟網友炮轟,狠批佢貶低女性,亦有網友鬧爆佢唔應該只顧操Fit身形,而應該多練琴,又笑佢彈琴似打木魚。不甘被嘲諷嘅李元玲,即刻喺限時動態晒出相等於大學表演碩士學位的英國皇家音樂學院聯合委員會(ABRSM)院士專業文憑(FRSM-Fellowship of the Royal Schools of Music)證書反擊,並指:「我不說甚麼了,這是鋼琴界上最難考的最後一場文憑,馬來西亞一年平均也只有2個人考到,真的不要看不起『打木魚』的威力。」

可惜張證書就似乎未能令網友折服,有眼利網民就發現李元玲嘅學歷疑似造假,懷疑佢拎咗其他人嘅證書改成自己個名,更有網友到ABRSM官網翻查資料,發現證書所標示嘅年份入面,奪得FRSM資格嘅考生名字入面並冇李元玲,令造假嘅可信性又添幾分。而李元玲疑因不堪輿論壓力,現已將社交網關閉。

