承接神劇《金宵》 唐詩詠王浩信望食住個勢

藝人王浩信、唐詩詠、張曦雯、馮盈盈、張文慈等出席活動，為無綫台慶劇《解決師》宣傳。事隔一年再有作品推出的浩信，表示好感恩能參與台慶劇，希望新劇能發放正能量：「自己都好期待播出，今次台前幕後都好畀心機，同詩詠合作都有新火花。」唐詩詠接着說：「《解》同《白色強人》係兩類劇種，同浩信隔咗幾年再合作，拍之前都有諗點拍先帶到唔同嘢畀大家，一開始同佢係互相唔鍾意。」

講到二人今次飾演情侶，問到可會有親熱場口？詩詠大爆笑話完全沒有：「係咪好難以想像？因為我哋段情都好複雜，唔容許親密，好艱辛先喺埋一齊，過程都去咗十幾集，我係做一個含蓄、有背景嘅音樂老師。」繼《不懂撒嬌的女人》再次同浩信合作，同時又是台慶劇，是否鋪路被捧再奪視帝、視后？唐詩詠表示：「冇諗咁多，有觀眾支持就已經好好。」王浩信接話：「等新劇播出街，再睇反應先，會做多啲宣傳。」

問到承接被譽為「神劇」的《金宵大廈》可有壓力？浩信笑言希望承接到《金》的氣勢：「過啲（氣勢）畀我哋！（有壓力？）冇諗咁多，希望得到觀眾嘅支持。（新劇有警察元素，覺得唔係咁合時播？）咁呢套劇都有好多元素，我一人分飾兩角，有老師同埋解決師，喺澳洲拍嘅就Dark啲嘅世界，收Order幫黑幫做嘢。（但會驚劇情敏感？）盡量做好演員本分，其他嘢就交畀公司處理。」