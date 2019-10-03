型爆巴黎！朱茵形象指導原來係佢

藝人朱茵近日受邀出席巴黎時裝周，短短數日觀賞了多個靜態展和時裝騷，又分別換上性感撩人的魚尾貼身長裙及型格十足的橘色西裝登場，展現截然不同的魅力，期間獲品牌設計師大讚穿着有型得體，以成熟女人魅震懾全場。

第三次受邀參加時裝周的朱茵，心情仍然興奮，她說：「我覺得出席時裝周最好玩嘅地方，就係可以嘗試平日較少接觸嘅衣着打扮，同時以朝聖嘅心態，吸收最新時尚資訊。喺巴黎短短幾日，見到當地人喺穿搭上充滿自信，呢方面好值得我哋借鏡，每個人都應該具備自信。」

平日女人味十足的朱茵此行一改作風，換上了帥氣利落的西裝，令人眼前一亮：「參加一個春夏騷時，品牌安排咗兩套衫畀我揀，一套係橘色西裝，另一件係低胸長裙，最後我揀咗平日甚少穿着嘅西裝套裝，結果人人激讚，連佢哋嘅設計師都話我着得好睇，我自己都覺得好有型，哈哈哈！」

貴為女神級代表，朱茵除了對於時尚甚有心得，更尤其注重養生：「對我嚟講，養生比一切重要，因為養生係由內到外，當你擁有一副健康嘅身體，皮膚自然會好，亦有自信駕馭不同造型。」

時尚顧問係老公

至於她的形象指導，原來是最親密的枕邊人黃貫中（Paul）：「平日經常同老公交流時尚心得，我最鍾意問佢意見，佢一話顯肥，我就唔會買；如果佢話靚，我就一定會買，始終佢曾經攞過『十大衣着人士』，同埋佢係一個唯美主義者，所以我絕對相信佢嘅眼光，呢一種時尚交流，亦係兩公婆嘅情趣。」

難得遠赴時尚之都，愛美的朱茵攞正牌獎勵自己，更是「出血」最多的一次，單單是鞋都買了五對，仲有衫同手袋！她笑言：「不過我都冇忘記老公同囡囡，聽日係喺巴黎嘅最後一日，我會留足全日為佢哋『血拚』。」

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