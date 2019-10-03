張曦雯強調《踩過界II》非頂替李佳芯

藝人張曦雯（Kelly）身穿黑色連身裙出席無綫台慶劇《解決師》的造勢活動，大騷美背晒健康性感。Kelly劇透其戲份貫穿全劇，因意外而變成「回憶」：「成套劇雖然有好多人，但我淨係同王浩信有對手戲，我係做佢女朋友。」可有親熱場口？她怕醜笑話有錫，還不止一次：「喺街上面激吻，其實之前喺《跳躍生命線》都有同馬德鐘錫，不過就被Cut走，所以今次係出街版嘅螢幕初吻，拍出嚟係好浪漫。」

Kelly自爆下一套劇《踩過界II》都是跟浩信演情侶，問到可會對到厭？她笑言：「暫時都未，哈哈！《解》都唔係同佢有好多場口，可以再合作。12月就會開拍，都好榮幸可以加入到第二輯，自己都好努力睇緊劇本。（驚同李佳芯比較？）都有諗，因為佢係我好朋友，又係視后，都唔想大家失望。」續指自己是飾演新角色，非頂替李佳芯。

講到《解》緊接「神劇」《金宵大廈》播出，問到可會壓力？有份演該劇其中單元《Simone》的Kelly表示：「係兩套唔同嘅劇集，自己都好期待我嗰個單元出街，着到打War Game咁，好開心呢個咁爆、咁大膽題材嘅劇集受到大家歡迎。」

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