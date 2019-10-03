泳兒曾拍落水鏡頭唔畀打底　男友燥底嬲爆

歌手泳兒到電台宣傳本月中的演唱會，透露有一環節的歌衫性感：「其實我只要靚、唔過分暴露就得，之前病咗我都真係瘦咗啲，同埋自己都有操fit啲。（會露邊個部位？）仲未知設計師想我露啲咩，佢仲諗緊，所以為安全起見，我樣樣都有操啲，之前集中操腰，可能到時都會剪吓衫露吓腰啦，哈哈。」到時可會跳性感舞？她謂男dancer會自己跳性感舞：「佢會赤裸少少同大膽少少，但未知我會唔會同佢有互動，睇我做唔做到啦，唔知佢使唔使飛天遁地。（男朋友畀唔畀？）唔會介意掛，佢都開放嘅，都明白係工作，只要安全就得。」

她又大爆男友最緊張她工作時可有走光：「試過有次拍MV我未打好底，佢好嬲，叫助手睇緊啲我，幫我黐膠紙。有次佢真係燥底咗，因為嗰次MV我要落水，佢聽到導演話唔可以打底即刻好嬲，但平時都唔覺佢咁緊張我。」她又提到昨日是男友生日，本身男友要出埠工作，但臨時不用飛，殺她一個措手不及：「本身以為前一晚同朋友一齊食飯就算，點知佢突然唔使飛，留喺屋企，我又買唔切蛋糕，所以即刻上網搵唔使焗嘅蛋糕食譜，最後親手蒸咗個蛋糕出嚟，我覺得自己整得ok，又有心機。」