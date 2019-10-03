張彥博驚拍拖悶親人　李綺雯生日約客食飯

藝人張彥博（Bob）出席「十月星辰」活動，於5日正式踏入39歲的他，自嘲一把年紀，表示正日要為個唱綵排，已是最好的生日禮物：「冇諗過隔10個月就再開一次，今次都準備咗成4、5個月，新嘗試跳舞，有好多個造型，『F4』仲話會嚟踩我場。（你找咗數，請佢哋食飯未？）找緊啦！疊埋一次過找。」

問到生日願望可會想識女友？Bob笑言：「完咗個騷先諗，順期自然，隨緣啦！（單身咗幾耐？）都有一段時間，音樂人比較慢熱，拍親拖都驚悶親人，個人比較遲鈍。（搵個志同道合嘅人？）都好，會啱傾啲，其實都有Set年期畀自己，希望衝多4年，之後都想成家立室、有自己嘅屋企，暫時想喺音樂上做更好，唔想被感情事影響目標。」

同場還有李綺雯，身穿紅色吊帶裙的她露背亮相，笑指：「喺18號生日、18歲！」問到生日願望？她表示希望世界和平、身體健康、工作愉快：「自己真係好鍾意拍戲、做主持，前排幾套戲一齊拍，有《愛．回家之開心速遞》、《十二傳說》、《包青天再起風雲》同《金宵大廈》，依家就休息吓。（過咗耕耘期，到收成期？）一直都耕耘，去到60歲都會繼續拍，冇諗過退休。」生日有男仔約食飯？她笑指：「正日可能要做啲幕後製作工作，可能約啲客傾嘢，努力約緊客！」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。