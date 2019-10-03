又上節目又開Live　李幸倪赴韓宣傳國語碟

歌手李幸倪（Gin Lee）繼先後到台灣、北京、星馬宣傳國語專輯《浮世繪》後，近日首到韓國進行三日密集式宣傳，Gin上了MBC電台前輩級主持人Mr. Bae的直播節目《Mr. Bae’s Music Camp》演唱，吸引大量韓國粉絲留言讚，對於該韓國節目，過往連Rihanna、MIKA和5SOS（5 Seconds of Summer）都曾經參與，Gin開心地說：「可以喺度宣傳自己嘅國語專輯，係一件好難得同榮幸嘅事，今次經驗對我嚟講好新奇，第一次全程有翻譯員喺身邊。」Gin更首度與韓國音樂人合作玩Live，有關影片又會放在當地網上平台kiwa，她說：「佢哋非常專業，綵排時已經好順利，雖然溝通上要透過翻譯幫忙，不過都無阻大家音樂交流。」兩位韓國音樂人與Gin合作過後，都大讚她唱功厲害！

之後，Gin又與2名韓國網絡紅人一起拍片，他們分別擅長於跳舞和化妝，對首次有唱歌以外的合作，Gin也大感有趣及好玩，令旅程十分難忘。

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