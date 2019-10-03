張慧儀玩性玩具唔尷尬　梁漢文奉旨偷食好友

藝人張慧儀、梁漢文主演的ViuTV劇集《假設性無罪》今日首播，劇集以職場性騷擾為題材，揭示職場不良文化，話題性十足，演員挑戰大膽尺度，幕幕激情。劇情講述張慧儀性癮難耐，在辦公室大玩性玩具，自我慰藉，意識大膽。張慧儀表示看畢劇本，與導演相討尺度和拍攝手法：「我覺得只要唔猥瑣同核突，意識大膽少少都冇問題，一定唔會尷尬！今次係我從演電視劇以嚟未演過呢類角色，但係作為演員，係要接受唔同挑戰！」張慧儀更表示玩性玩具純為生理需要，不會感尷尬：「九十年代我拍電影仲激啦！嗰個先係我終極大膽，不過都係三點不露㗎！今次拍攝嚟講，導演安排得好好，所以成個過程都拍得好舒服！」

梁漢文在劇中背着老婆董敏莉，偷食其好友羅沛琪，他笑言角色艷福不淺：「呢個角色比較多親熱戲。我浸浴嗰場戲拍成兩個幾鐘，真係浸到甩皮！」他亦大讚羅沛琪初次拍劇越級挑戰床戲，表演專業：「佢第一次拍劇，已經要拍呢類場面，仲要現場咁多男士，佢都冇扭擰，我希望佢會愈戰愈勇！」羅沛琪則表示親熱戲未算難演，反而覺得感情戲充滿挑戰：「多謝導演賞識，因為我第一次拍戲就做小三，之後同Edmond、董敏莉嘅感情戲先最難演！」

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