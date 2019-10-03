夢想做貴族　張曦雯恨着傘裙扮公主

藝人張曦雯（Kelly）平時喜歡打機，原來亦喜歡策騎，想體驗馬匹奔馳全速前進嘅快感。Kelly今年獲邀成為11月3日於沙田馬場舉行的《莎莎婦女銀袋日》形象大使，到時會盡力展現高貴典雅的外在美及淑女一面，Kelly表示：「在外國讀書時，每年最期待的節目就是聖誕舞會，因為可以穿傘裙扮公主，但未試過配襯帽飾，感覺好隆重。而我一直都有留意呢個日子，好羨慕在場嘅女士們可穿華麗嘅衣服，戴上帽飾。今次受大會邀請，我好高興可以實現打扮成貴族的夢想！」

而Kelly當選華姐後逐步走入主持界，更拍了不少電視劇，生活愈來愈忙，但依然時刻保持美麗，秘密原來在於「投入」，她表示：「我覺得工作時認真地投入，就能在鏡頭前表現最美麗、最具魅力的一面。至於鏡頭後的生活，我一樣充分地投入、享受人生，有空檔就會到處旅行遊覽，全程投入去休息，充滿電就自然美麗啦！」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。