譚嘉荃籌備演唱會　壓力大導致脫髮

歌手譚嘉荃（Amy）今晚為無綫節目《流行經典50年》錄影，她表示是首次用自己身份上節目：「對上一次係用組合B2身份。」講到延期至11月尾的演唱會，Amy緊張謂明天正式公開售票：「9月嗰次就係Full House，喺九展Music Zone搞，有500張飛，11月會喺麥花臣開，人數足足多3倍，好彩都係得小量朋友唔得閒退飛，所以目前都有一定數量。（有信心都會Full House？）冇諗太多，都唔想畀太大壓力自己。」

Amy自爆原定9月開騷，準備時間太倉促，搞到脫髮：「太大壓力甩咗好多，依家先生番啲毛毛出嚟，要放鬆啲。（場地大咗，要準備更多？）個規模都大咗，隊Band會增加、啲衫會多啲、音響會大型啲。」而嘉賓方面，她表示有好多好友知道可以再開騷，都主動自薦做嘉賓，感激好友力撐的Amy坦言惟有Cut歌：「依家起碼有6組嘉賓，冇理由人哋咁好都拒絕人，可以再開番騷都好感恩，身邊朋友知道延期都會擔心我會唔開心，多謝公司咁錫我，改日子之餘仲改埋場地，場地變大對歌手係件好事，而且準備時間又多咗。」

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