人生最瘦！吳嘉熙自爆Cup數都跌埋

歌手吳嘉熙（Cheronna）現身電視城，為節目《流行經典50年》錄影，雖然着住Oversize西裝褸，但若隱若現內裏的低胸背心Top，低調晒腰同酥胸，大騷收身成果：「我真係好努力咁減肥，冇磅輕咗幾多，但啲衫都改咗好多！（Cup數呢？）可能細咗，哈哈！我係走油、鹽、糖，仲有跟餐單食同做運動，依家都算人生最瘦！（減肥為乜？轉形象？）為健康，我咩形象都得。」

現時收身有成，問到可會唔吝嗇咁大騷Body？Cheronna笑話：「可能會着多啲緊身衫，一直都係着開啲大大件、鬆身褲，希望遲啲再有跳舞新歌。（男友鍾意你肥啲定瘦啲？有讚你？）自己身體自己決定，都冇咩Comment。（都會叫佢一齊操？）佢自己嘢唔關我事啦，咁樣會畀到壓力。」

講到身邊好友喜事一籮籮，Cheronna就剛從英國參加完Nowhere Boys主音Van的婚禮，令她大感新鮮：「佢哋喺自己屋企搞，喺個農場入面，佢哋仲租咗個營畀我哋住，但太凍，未試過一起身會聽到牛叫、羊叫咁大自然。（會參考遲啲外國結婚？）之前都冇諗係咪要旅行、或者望海，但發覺對住一片綠色係好Sweet同Warm，到我嗰陣可能好簡單，睇吓我有冇錢啦！」至於同隊Super Girls成員Jessica將於台灣擺酒，Cheronna透露會做伴娘：「有成員好似因為要工作去唔到，我會代表大家去玩新郎！（會搶花球？）好似冇呢個環節，唔想出醜。」