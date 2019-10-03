做豪門女婿？李晨疑撻20億星洲索千金

內地男星李晨今年6月驚爆與范冰冰分手，結束四年情，甩拖不足一個月即先後與女星石純子及王曉晨傳出緋聞，近日更爆出另有新歡，暗交有20億身家的新加坡富商千金！日前他被爆暗撻坐擁20億身家的新加坡富商千金，隨時做豪門女婿，有指二人為怕影響男方事業，故一直未有對外公開，惟據知女方於社交網上載與李晨合照意外「洩蜜」，疑似戀情曝光。

網上流傳疑似二人約會的照片，雖然未見男方正面，但其身形及衣着打扮與李晨同出一轍，而該女子則被網民指正是傳聞中的新加坡富商千金，見她身穿露肩黑色上衣，低胸輕晒事業線，身材火辣。

其實李晨早在宣布分手後數星期，就與劇集《七日生》拍檔石純子傳出「戲假情真」，當時女方曾多次於微博寫上曖昧字句疑似隔空傳情，事後李晨工作室發文闢謠。直至上月中秋，他再度被指相約內地女星王曉晨共度佳節，而女方亦毫不避嫌，在社交網上載與李晨女裝扮相的合影，令有新戀情一事疑幻似真。如今李晨三度爆出新歡，再度引起網民熱議。

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