與心臟科醫生了解中　岑日珈大讚風度翩翩

藝人岑日珈（Angie）早前承認有新追求者，據知是新加坡一個心臟科醫生，早前對方應邀來港出席一個活動而認識，暫時還在了解階段。她說：「唔可以發展得太快，始終大家唔同一個地方，佢三十幾歲好叻，我成日覺得自己高攀唔起佢，佢係一個好學嘅男生，佢淨係鍾意做嘢，覺得做嘢大過天。」事業型男士雖吸引，但她好驚這類男生，她說：「大家未開始了解清楚，但成日顧住做嘢，好容易忽略咗身邊女朋友，不過每個人都唔係十完十美，有優點有缺點，等同自己一樣都係，所以睇吓會唔會有機會發展到。」

Angie透露早前對方專程飛來香港跟她見面，雖然當日香港機場有倒塞情況：「我都叫佢唔好嚟，因為驚交通唔方便，不過佢照飛過來，都幾好嘅，佢嚟咗兩日就飛咗去紐約做嘢。」她大讚對方好有風度，每次跟她說話總會先叫她個名，她笑說：「佢會Angie前、Angie後，好少男仔咁。」對方只懂少許廣東話，平日兩人主要用英文溝通，她自嘲：「我啲英文又唔係好叻，有啲字詞比較深奧，我都要翻譯，我願意行呢步都係想了解啫。」她父母都有催她拍拖，可能覺得她年紀開始大，她笑說：「佢哋成日擔心我搵唔到男友，因為我爹哋比較老，雖然佢冇講出口，但我知佢想我快啲搵到。」

簽約無綫拍劇

最近Angie跟無綫簽了藝員合約，入行四年半，拍電影、唱歌都試過，唯獨是未試過拍電視劇，她好想嘗試：「我覺得拍劇對一個藝人嘅成長同磨練更加快。」好多藝員拍劇直踩廿個鐘，但她相信自己能夠捱更抵夜。自細就睇無綫劇長大的她坦言好鍾意煲劇，她不介意由低做起，她說：「有機會就得啦，由一個容易handle嘅角色慢慢去做，我最驚去就係NG擔誤咗人哋時間，所以我要作最好嘅準備，希望有好好狀態去拍劇。」

打高爾夫球治情緒病

曾經患上躁鬱症的她已痊愈，毋須再服藥，她坦言情緒病都是心理上問題，即使身邊有人陪住你，但始終要靠自己行出第一步，近年她積極運動，除了跑步，她又開始打高爾夫球，她說：「當時覺得自己有好多負能量，想出去曬太陽，見到打Golf呢個運動好有趣，打毛球、籃球個波會郁，你要追住個波去打，但Golf嘅球係唔郁，就算瞄準咗都未必打中，要用內力同耐性，我覺得同做人做事同一道理，做咩唔可以急，我打咗年幾，雖然唔係打得好叻，但我覺得係好紓緩方壓力嘅方法，打Golf時個心要完全冇雜念，要好平穩個心，愈忟愈打唔到，你要好放鬆自己先得。」

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