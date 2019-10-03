吳岱融覓第二春　中佬當自強

台慶劇集《牛下女高音》以「平凡人平凡事」做包裝，由幾名不同遭遇的中佬做主角，喚醒觀眾心中的一團火，無論任何年紀都有權追夢和做喜愛的事情。《牛》劇主角鍾景輝與「牛下七子」吳岱融、蔣志光、歐瑞偉、曾偉權、鄭敬基、曾航生及韋家雄皆年紀不小， 「綠葉做主角」令人耳目一新，加上個個演技出色，活潑生鬼追看性十足。

King Sir黃昏之戀

監製黃偉聲及編審龍文康表示劇中的校長一角非鍾景輝（King Sir）莫屬，當時King Sir完成大手術，看過劇本後戲癮大發決定再演，今次很大機會是他最後一次幕前演出。劇中King Sir因難忘多年前教牛頭角下邨小學合唱團的一把女高音的聲線，決定「尋人」，令七位已變成中佬的合唱團學生重聚。編審大讚King Sir冇得頂，「最爆」的劇情是他重遇當年的音樂老師羅冠蘭：「當年佢哋有啲曖昧，重遇嗰陣都有啲心如鹿撞，兩位老戲骨演得好好睇！」

七個中佬各有故事，面對家庭、社會、事業及感情問題各有壓力，看似生活無憂的吳岱融在人眼中是老婆奴，做生意的蔣志光因不想返加拿大而瞞騙妻女，鄭敬基為尋找老婆而揸的士，街頭Sales歐瑞偉仍是寡佬一名， 曾偉權為生計放棄夢想……劇中處處都是觀眾共鳴位， 絕對是嗒落有味。

演員鬥展歌藝

近年吳岱融最令人印象深刻的角色首推《巨輪II》霸氣「鷲哥」，今次則飾演小男人， 對太太龔慈恩唯命是從，監製大讚兩人演出有火花：「佢哋各方面都好襯，兩公婆嘅戲好好睇！岱融今次完全畀老婆食住，係個新挑戰。」劇集另一亮點是以合唱團做主題，眾演員各晒靚聲，獻唱多首老歌及80年代金曲，扮演音樂人的吳岱融在戲中更有Solo一首歌，歌藝值得留意。

張振朗任勞任怨唔夠喉

張振朗飾演King Sir孫女黃心穎的「假老公」，兩位後生協助King Sir搵學生，發生不少搞笑事，充滿正義感的振朗被一眾頑皮中佬整蠱，依然逆來順受。振朗說：「戲入面班前輩係咁點我做嘢，又拖地又洗碗，但我角色毫無怨言！ 班前輩真係好得意，我想對手戲多啲添， 依家嫌唔夠喉呀！」《牛》劇眾演員翻唱了多首經典廣東歌，振朗就重唱陳百強的《一生何求》，獲監製激讚好聽！振朗說：「因為我感受到劇集嘅情懷，唱出嚟特別有感覺，希望觀眾留意。」

曾偉權天籟看更冧婉婉

幾位中佬面對事業及感情各種危機，當中性格內向的曾偉權一把年紀依然未拍過拖， 與車婉婉發生了一段後樓梯「初戀故事」！甚有藝術天分的曾偉權因畫電影海報難以維生，結果做了大廈看更庸碌度日，仍愛唱歌的他巡樓時經常哼歌，竟吸引着住客車婉婉。起初婉婉只聞其聲不見其人，帶出一段浪漫又有趣的感情線。

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