林泳淘接無綫通知第二日就Last Day：好突然

林泳淘到佐敦與一班《東張西望》同事食Farewell飯，李旻芳、陳庭欣、鍾君揚等亦有到場，對於出年才約滿，如今提前解約，林泳淘直言好突然：「我都係近一星期前先知，第二日就要Last day。（心情如何？）成件事好突然，最唔開心係冇得同一班台前幕後嘅朋友認真咁講ByeBye，我一加入無綫就做《東張西望》，一做就7年，大家好似屋企人咁，最唔捨得佢哋，不過依家心情都平伏番，接電話（被提前解約）個陣當然唔開心，但有朋友、屋企人既安慰，平伏好多，都冇唔開心到喊，尊重公司決定，緣分去到呢度就停咗。」

問林泳淘知否提前解約的原因，是否跟她在社交網講政治問題有關？她謂：「呢個係內部決定，唔清楚亦冇問公司。（屋企有冇負擔？）冇，因為我冇能力上車，所以唔使供樓。」

過檔ViuTV打對台

至於未來去向，她指會做KOL及之前都與利穎怡、尹詩沛等搞緊一間網店賣首飾，預計每人投資約五位數字，預計年尾開業，之後再睇吓是否開實體店。林泳淘亦表示將會拍劇，劇集會於ViuTV播，至於會否感到變相與無綫打對台？她謂：「依家好多唔同既電視台，冇得話邊個打邊個，到處都係機會，唔想淨係做主持。」

陳庭欣感不捨

陳庭欣被問到對於林泳淘離開，是否感到很突然？她謂：「都係，（有冇安慰佢？）佢都好開心，轉新工作可以有新嘗試，佢做KOL，可以嚟我代言間健身中心影相幫手宣傳，（會否唔捨得佢？）梗係，東張女神嚟，好多網友喜歡Cap佢圖架，走咗一位女同事，下次可唔可以走啲老或者結咗婚嘅男同事，哈哈，講笑。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。