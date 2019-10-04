仲有戲癮！馬浚偉想演反派唔做好人

藝人馬浚偉開始為本月底舉行的演唱會排練，演而優質唱的他坦言唱歌舒服好多，他說：「比起拍戲嗰種辛苦，唱歌真係好輕鬆，唔係個個歌手都拍過劇，又唔係咁多個歌手拍過古裝劇，但係馬同學拍古裝劇都出名多。」拍古裝劇那種辛苦非筆墨可言，他記得有次着住盔甲在內地大個半都要日曬雨淋，有日睇到電話體感係55度，真係企喺度都會死，但他不會抱怨，他說：「不過咁多年嚟我依然好感恩，因為唔係個個有呢啲機會，你主演呀仲想點呀，到今日我都好感謝無綫，冇佢哋冇人識馬浚偉，佢畀咗好多機會我。」

他坦承至今都有戲癮，電影同電視是兩回事，他一定唔會忘記劇集，他說：「只要有啱嘅劇本，時間又啱，我絕對樂意拍劇。」不過他想拍時裝劇，他笑說：「我做時裝都好好睇，同埋我又唔想做好人，唔係大反派唔好搵我，我意思唔係天生係壞人，佢係好複雜嘅人我都有興趣。」

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