東方日報C1：林泳淘被無綫提前解約轉投ViuTV

「東張女神」林泳淘（Wingto） 疑因政治表態，最近突被無綫提前解約，9月底已悄悄離 職，她坦承此事，但說：「咩原因就唔清楚。」不過向來受網民歡迎的她不愁出路，除有意轉型做KOL，又會為ViuTV拍劇，實行多方面搵銀！

無綫節目《東張西望》主持林泳淘早前仍如常主持節目，但據知已被無綫突然提前解約，於上月底低調「被離職」，離開效力7年的無綫。據知，雙方本身仍有一年合約，盛傳與其政治表態有關。

擬轉做KOL

向來敢言的Wingto，今年3月曾公開呼籲市民參加3月31日的遊 行，隨後傳被無綫雪藏兩個月，絕迹《東張》，後來獲解凍復工。直 至7月，有傳運動飲品商因政治理由抽起無綫廣告，Wingto竟於社 交網上載拿着該飲品去睇戲的相片，擺明落無綫面，疑埋下被離職的伏線。

Wingto昨日受訪，對於被解約感愕然：「成件事發生得比較突然，咩原因就唔清楚喇。」問到未來有何打算？她稱有意轉型做KOL，向網上發展：「KOL、活動司儀咩都會試，依家自由身彈性大啲，拍網劇、網片，乜都可以。我比較幸運，冇本事供樓，暫時生活上唔算有太大壓力。」

由參選香港小姐加入無綫，Wingto轉眼已效力 7年，最不捨得是一班《東張》同事：「我喺無綫7年，大部分時間都喺《東張》度過，大家關係好好，好似一家人咁樣，好唔捨得佢哋，但唔緊要，緣分如果嚟到呢一度，就係呢一 度，希望大家事事順利、開心。」

投資網店賣首飾

昨晚Wingto與《東張》同事於佐敦食飯Farewell，李旻芳、陳庭欣、鍾君揚等出席。Wingto坦言：「我都係近一星期前先知（提前解約），第二日就last day 。 （心情如何？）成件事好突然，最唔開心係冇得同台前幕後嘅朋友認真講拜拜。接電話嗰陣當然唔開心，但有朋友、屋企人安慰，平復好多，冇唔開心到喊。」又稱之前投資5位數，與利穎怡等開網店 賣首飾，預計年底開業，若生意好會開實體店。

她透露稍後拍ViuTV劇，問到是否與無綫打對台？她說：「依家好多唔同嘅電視台，冇得話邊個打邊個，到處都係機會，唔想淨係做主持。」

小背心Big上位

林泳淘加入無綫前，是前組合Lacee Lacey成員，當年以藝名 「林熙」出道，後來參加2012年港姐，雖然沒獲得任何名次，但被無綫睇中，安排入讀第26期無綫電視藝員訓練班。雖然她多數演閒角，但主持方面卻非常出色， 被安排主持《安樂蝸》及《東張西望》等節目。由於她主持《東張》時經常穿緊身小背心騷身材，引起網友關注，被封「東張女神」。她亦多次主持旅遊節目 《3日2夜》，奉旨穿三點式晒32C 驕人上圍，吸睛度爆燈。

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