合夥蝕入肉　陳潔玲堅持獨資搵錢冇情講

藝人陳潔玲樣靚身材正，一向是不少宅男的夢中情人，近年她完約無綫後曾轉戰影壇，然而近期曝光率大減，原來是忙於搞生意，除了美容生意外，最近為第二間Party Room忙得一頭煙。

搵舖裝修一腳踢

兩年多前Christy在觀塘區開設Party Room，為客人提供漂亮開P及打卡場地， 最近再投資六位數在附近開第二間，堅持一腳踢，由搵舖位、裝修、設計同買家具等都自己搞掂，難怪她自嘲打雜！

Christy堅持不與人合夥，原因 是「見過鬼怕黑」，年前與人合資搞Studio，結果勁蝕20萬，直言是一次很大的教訓：「係個好寶貴、慘痛經 驗，嗰盤生意我係輸晒，亦輸咗對朋友嘅信任，有啲人係睇你嘅價值，為咗利益可以做到你想像唔到咁恐怖，我檢討番，做生意唔好帶咁多私人感情，好多嘢要有白紙黑字，唔可以咩都冇所謂。（學識帶眼識人？）其實睇一個人唔係咁易，但合作真係唔好帶咁多感情，夥伴 就係夥伴，目標係賺錢。」

精打細算善用資源

講到再開Party Room，她直言去年 已有此打算，並不是賺了大錢，只是希望資源運用得更好：「請人同落廣告嘅資 源會好咗，而且啲客人反應好好，希望 為大家再提供一個舒服嘅空間。」

此外，她亦有投資台灣美容產品及美妝店，早前獲邀出席上海美容展，並接受電視台訪問，她說： 「近年接觸多咗美容資訊，累積咗啲知識，好多朋友私訊請教我點保養，既然大家相信我，我都想 試吓發展呢方面事業。」

場地：Bilibala Private Room