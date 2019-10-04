成功冇準則　翟威廉活出自我做人生主角

現年34歲的翟威廉（William）出道14年，由亞視轉戰無綫，早前憑劇集《好日子》「齊仟寶」一角令人印象深刻。入行多年，可惜在觀眾心中仍未有他的代表作，對此William直言毫不介意，深明圈內的運作：「可能大家覺得主角先係最重要，但我哋行內人知道每個崗位冇邊個都唔得，自己亦唔介意做一啲功能性角色，因為需求都好大，同樣有得發揮。」

練功無用武之地

心態豁達，讓William多年來未曾有一刻想過放棄，何況除了戲劇外，他在綜藝或網絡上亦擁有一片土地。William說：「自己喺戲劇上唔係主角，但綜藝上都有好多重要位置，好似之前嘅《大玩特玩》擔當被人玩嘅位置，同埋自己喺網絡上做HappyLive，同圈內好友做一啲音樂上嘅新創作。如果跟大家嘅眼光，主角先係成功，咁自己就冇成功，同埋成日只係諗住呢樣嘢，就會畀個框框局限自己。」

沒放棄演藝夢，苦頭則吃個夠，William認為一直維持技能卻無用武之地，是苦不堪言的事：「以前喺韓國學跆拳道，回港後覺得自己打係最強，嗰時自己25歲狀態好好，到依家已經過咗咁多年，體能今非昔比，但又要保持住呢個技能，並唔係易事。」

冇時間拍拖

在工作上，William有一套清晰想法，感情上，卻似乎未有明確目標。入行至今他先後與前港姐陳庭欣和劉佩玥扯上關係，更被外界形容為「兵仔」，感情事備受注目，不過他明白這是藝人的「套餐」：「做得藝人就預咗大家會好關心一啲花邊新聞，我亦唔會介意，不過自己依家好忙，根本冇時間拍拖，可能4、5年後再諗。」

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