Dry足多年！蔡一傑單飛開騷預告爆喊

歌手蔡一傑入行34年，今年終於「飛甩」兄弟，單飛於10月底在伊館舉行個人音樂會，呼籲單身歌迷來睇騷，有機會單人來，雙人走。傑仔坦言唯一害怕是觸動了對師傅梅艷芳的思念，在台上崩潰嚎哭。

傑仔將在伊館舉行3場《ONE DERFUL LIVE》音樂會，要求極高的他，直言這次個人音樂會與草蜢式的勁歌熱舞Party Feel截然不同：「我想表達另外一面，會唱啲我自己嘅歌，去聽我過去嘅點點滴滴同內心世界。」喜歡女歌男唱的他，今次會將它放到音樂會上，歌單中師傅梅艷芳的歌曲，竟令他既愛且怕：「我開頭唔想揀阿梅，唔係唔鍾意，千祈唔好誤會，而係永遠有種心理障礙，每當我唱佢啲歌，就好容易跌落好傷感、仍然好掛住佢嘅心情入面，怕喺台上嚎哭，一嚎哭就唱唔到歌。」但他最終被說服演繹師傅作品：「到時爆喊，希望大家明白我心情啦！」

獨自去偷歡

講到新歌《獨行派對》，傑仔對「獨行」有特別見解：「單身點解就係Lonely，唔可以調轉諗係Freedom？」更分享單身豪歎生活：「偶然我去旅行，會訂間好靚嘅套房，然後放好多唔同蠟燭，畀自己Relax做個全身推拿按摩，推到一半，就飲兩啖香檳，你話幾咁浪漫，按完再浸Spa，真係試過架，唔係咩叫享受！之後着套踢死兔去食個Dinner，唔使特別日子先做，有時係畀自己一個容光煥發嘅機會。」

冇伴唔使絕望

至於多年來未見傑仔有另一半出現，他不諱言：「單身咗好耐，又習慣咗。（想唔想脫單？）我諗好難，好多嘢要雙方面，我揀你，你唔揀我都冇用。（男仔單身冇女仔咁大壓力？）呢啲男女平等，或者單身嘅你，嚟睇我音樂會，會識到另一半呢，所以唔使絕望嘅！」

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