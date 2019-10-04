黃Viu獨家熱播　《請融化我吧》解凍羅曼史

黃Viu煲劇平台緊貼韓國，獨家熱播新劇，上星期六（28號）由「韓國男神」池昌旭、新生代實力派女演員元珍雅及尹世雅主演的新劇《請融化我吧》首播，迅即登上黃Viu煲劇平台收視冠軍寶座。這齣嶄新題材的浪漫愛情劇講述參加了24小時冷凍人企劃的一對男女，原本以為24小時就能醒來，沒想到一睡就是20年。醒來後為了生存，必須維持平均體溫，令兩人擦出一段悸動的「解凍羅曼史」。

《請融化我吧》是32歲池昌旭於今年4月退伍後首部作品，入伍前池昌旭演出過多部人氣電視劇如《奇皇后》、《Healer》等，大獲好評，奠定其「新一代男神」地位。池昌旭表示劇中他飾演馬東燦是一名非常有名的綜藝明星製作人。他說：「冷凍人類的素材本身就非常吸引我，劇本真的很有趣，從關係圖開始就是很有趣的一部劇，我希望可以讓觀眾朋友們愉悅。」而曾演出大熱電視劇《天空城堡》41歲的尹世雅，則飾演池昌旭的初戀女友。

女主角元珍雅曾主演《只是相愛的關係》，被形容為矚目新星的她跟朴寶劍、金裕貞一樣，曾獲APAN Star Awards新人賞，其實力可見一斑。今次她飾演的高美蘭是電視台實驗兼職生，她說：「我對嶄新角色的想法很大，感覺絲毫不需要考慮。我覺得池昌旭前輩很有才華，拍攝以來，經常讓我忍不住笑。吃苦耐勞交給我們，大家負責開心就好，希望大家愉快地追劇。」

《請融化我吧》是曾執導《秘密花園》、《紳士的品格》的申宇哲導演和曾編寫《大力女子都奉順》、《有品位的她》的白美京編劇合作，製作團隊強大。這套連續劇目前已播出第一、二集。

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