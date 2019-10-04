羅拔迪尼路被前女助理告性騷擾與歧視

荷里活男星羅拔迪尼路（Robert De Niro）被2008年聘請的女行政助理Graham Chase Robinson入稟控告，Graham指當時25歲的她被羅拔以「敵對、虐待與威嚇的態度」對待，被鬧是「八婆」與「細路」。她又指羅拔形容其他女性生意拍擋是「臭X」。

Graham指羅拔經常喝醉，會跟她開自己服食偉哥壯陽的玩笑，又叫她幻想自己去廁所的模樣。羅拔曾提議她找一個職場中的男性員工捐精給她受孕。羅拔曾在跟她講電話時小便，曾要求她替自己抓背脊，亦曾在朋友拍打她屁股時無動於衷。

Graham又展示一段羅拔留給她的電話錄音，其中羅拔爆粗表示：「你唔X聽我電話？你咁大膽？你準備畀我炒啦！你咁大膽！」之後他談到Graham想轉職後又繼續：「你唔X好發我脾氣，因為我都好嬲，因為我叫你做好簡單嘅一件事你都做唔到……你係咪講X緊笑呀，你呢個廢青！X你啦！」

其實羅拔早於8月先下手為強，入稟控告Graham疏於職守，在4天內看55集《老友記》（Friends），又用公司信用卡買貴價午餐，索償600萬美元（4,680萬港元）。而Graham今次入稟則大他一倍，索償1,200萬美元（9,360萬港元）。