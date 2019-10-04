謝霆鋒掟爛結他　鄧建明爆：事前有鋸開少少

歌手鄧建明（Joey）今日現身電台宣傳11月的個唱，他透露已定Rundown，嘉賓方面亦已親自邀請了4至5位：「會幫嘉賓造出場歌，就好似音樂劇咁介紹佢哋出嚟。（你會唔會唔夠唱？）所以一定要加場，唔係我唔使唱，哈哈！（會合唱？）會，都多合唱歌，可能會有原裝歌手出現。」

Joey預告會有「阿田」做嘉賓：「其實我指係側田，但有被誤會係田蕊妮，不過我可能都會搵佢，佢個騷咁成功。（太極隊友有自薦做嘉賓？）佢哋已經喺Band入面，有Patrick（雷有輝）、Gary（唐奕聰）就做音樂總監。（唔自己做埋？）恨咗好耐畀人服侍我！呢個係福氣，一嚟可以點佢哋做嘢，二嚟佢好清楚我，又係我嘅恩人，帶我入錄音室成為職業歌手。」

事隔10年再開騷，Joey自爆要一雪前恥：「對上一次開騷好緊張，一支結他彈到尾，畀師傅話賽車手都可以駕馭唔同賽車，所以今次準備咗好多支結他，有珍藏、有琴行、朋友借，最貴嗰支都6位數字，唔同結他可以帶出唔同聲。」屆時會否似謝霆鋒High爆掟結他？他笑話：「嗰啲都係演出需要啫，去到最激昂嘅位，同埋掉得多數事前有鋸開少少，咁我唔知佢有冇啦，哈哈！」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。