葉童唔check老公電話：要畀自由佢

藝人葉童及唐貝詩等，下午於九龍城為主演舞台劇《死人的手機》採排。今次接連演出5場，因配合市民交通需要，更出現「1130晨早場」，葉童笑言太早有點不習慣。

談到戲內角色，她表示今次扮演「死人的媽媽」：「個故事係由我個仔死咗，打開佢嘅手機發生嘅連串故事，屬黑色喜劇。甫開場我有場獨白戲，導演要求高，提出要求幾手準備，要有唔同嘅演繹方法畀佢揀。」

她慨嘆自手機發明後，世界從此不一樣，每個人「最多的秘密」也在手機裏：「要了解一個人，就係打開佢部手機。（查老公手機？）我直頭唔想睇，覺得要畀自由佢，不過都會諗他朝我或佢離開，始終都要開對方手機，起碼要通知朋友，但唔知點問佢攞password，同埋攞咗password放邊好！」

唐貝詩透露自己第二次演舞台劇，慶幸遇上好前輩葉童，與他們打成一遍。

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