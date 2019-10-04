唱《今宵》片尾曲　谷婭溦爆阿媽被親戚通知

歌手谷婭溦（Vivian）日前為歌曲《今宵多珍重》的國語版拍攝MV，此歌為熱播劇《金宵大廈》之片尾曲，Vivian說：「估唔到今次翻唱得到咁多人喜愛，仲有人為我抱不平，好開心好感謝！當初知道要唱呢首歌時，我只係覺得好興奮有歌錄，仲偷笑呢首歌係我耳熟能詳不用從頭學的，因為小時候爸媽喺屋企常聽啲前輩嘅金曲，而且今次負責唱嘅係國語版，就更加得心應手。」

今次翻唱這首歌，Vivian的父母都好興奮，她說：「媽媽好搞笑咁打來問我點解唔話佢知，親戚朋友都打去八卦話恭喜，以為自己嘅女兒發生咩事，先睇到網上嘅一啲報道讚新歌，不過能聽出我把聲係開心嘅，好感動。」

Vivian目前正在美國進行音樂布道之旅，已完成New York站，現轉到Orlando之後會再去西雅圖，Vivian說：「好開心今次跟教會嘅弟兄姊妹一起到美國布道，大家仲偷閒順道去觀光去shopping，最興奮可以去晒當地兩個主題樂園，滿足咗自己嘅童心。」

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