陳山聰李施嬅望《金宵大廈》攞最佳劇集獎

無綫劇集《金宵大廈》演員陳山聰、李施嬅、張曦雯、高海寧、譚凱琪等在將軍澳電視城為劇集宣傳，劇組為十月生日的陳山聰與張彥博送上蛋糕補祝。

陳山聰與李施嬅受訪對劇集受歡迎皆感到高興，指網民對劇情有不少二次創作，十分有創意。問到是否開拍續集？陳山聰笑說：「我直情有朋友寫咗個續集大綱畀我。不過，續集可唔可以拍就要交畀公司決定，同埋要睇施嬅嘅檔期。」李施嬅說：「有興趣，好難得有一套劇，個個單元觀眾都鍾意，每個角色都爆出嚟，真係好奇幻，但係要好多方面，TVB高層，同埋我嘅經理人公司，唔係我哋兩個可以決定。」

「劇集並非兩個人的事」

陳山聰近日與好友一起慶祝生日，笑謂是婚前派對，最後一個單身生日。講到外間看好兩人攞視帝、視后，陳山聰笑說：「我最想攞『最佳老飛躍』，視帝仲有好長條路可以去攞，講真最想攞最佳劇集。」李施嬅指劇集並不是兩個人的事，亦最希望劇集攞「最佳劇集」獎項。

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