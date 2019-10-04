賽果內定　《PDX101》疑曾事前「通水」

韓國Mnet電視台的人氣選秀節目《Produce 101》第四季《Produce X 101》（PDX101）今年7月19日播出最後一集，通過事前的網上投票及直播時的手機短訊投票選出最後11名練習生，組成為期5年的限定男團X1，並於8月27日正式出道。

節目結束後，製作組被懷疑偽造賽果，粉絲成立「《PDX101》追查真相委員會」，向檢察院控告節目製作詐騙及妨務公務罪，警方與檢方展開調查。日前警方到部分出線練習生所屬的Starship事務所、Woollim事務所及MBK事務所進行扣押搜查，有傳《PDX101》的節目製作人安俊英亦已被立案調查。

昨晚播出的MBC新聞節目《New Desk》報道《PDX101》及Mnet另一選秀節目《偶像學校》涉嫌造假，並訪問部分參加者，爆料指製作組在節目開始前已經選定了合格的參賽者，有曾參加《PDX101》的練習生受訪時指有特定練習生在比賽之前已經預先收到比賽的歌曲：「有些朋友一早就知道比賽曲目，經過追問之後，他們就說是編舞老師告訴他們的。」有曾參加《偶像學校》的B某就指有人沒有參加面試就直接通過，亦有咪嘴的參賽者獲選為唱功第一名。

曾參加《Produce 101》第一季及《偶像學校》的女練習生李海印，其父親前日就在討論區發文指製作節目的公司CJ E&M欺騙其女兒，他指當時在《偶像學校》播畢後，曾懷疑賽果造假，CJ&E&M方面就說服李海印指會在2018年10月之前讓被淘汰的練習生出道，並聲稱會在此之前安排她們作個人發展，但最終卻無下文，李海印父親直指CJ E&M詐騙，並指李海印的粉絲已經聘請律師追究及調查事件。

而國會科學情報放送通訊委員會今日就《PDX101》涉嫌偽造賽果一事舉行會議，委員會指爭議是有關節目可信性的重要事件，委員長表示只看數據亦足以懷疑造假，委員會將嚴格及仔細地了解，會盡最大努力找出真相，若造假屬實，將會作出重罰。