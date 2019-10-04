去日本相睇成功！張建聲拖靚女友睇煙花

藝人張建聲（Justin）參與ViuTV新節目《港男入贅手冊》，節目走訪日本、台灣、泰國及越南四個港人移民勝地，訪問各個娶妻移民的港男，甚至一窺當地的相親活動！而Justin率先到日本親親日本妹，「相席屋」是近年其中一個飽受日本單身人士喜愛的交友方式，會安排女士和男士一起用餐，並提供各種小玩意令大家快速增進感情，Justin先是膽粗粗地和兩位日本少女搭枱，邊飲啤酒邊玩遊戲，同枱的女生直接表示自己正在尋找男朋友，Justin隨即打蛇隨棍上用英語問：「喺咪搵緊我？」但兩位日本女生最後決定轉換座位認識其他男生，狠狠拋下Justin！

慘食檸檬的Justin沒有氣餒，繼續向其他女生發動攻勢，隨後他更成功約到一個熱愛香港和懂得簡單普通話的日本美女一起前往晚上的花火大會。在浪漫的花火大會氛圍中，Justin鼓起勇氣向日本美女表白：「你可以做我女朋友嗎？」日本美女聽到後有點驚訝，並追問：「只是今天？」兩人互相確認心意後，甜蜜地手牽手到處留倩影，日本美女受訪大讚Justin貼心，紳士又溫柔，並表示接受與外國人談戀愛和結婚，更指自己的夢想就是搬到香港居住。

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