好恩愛！苟芸慧爆老公成日幫佢吹...

藝人苟芸慧以白色低胸長裙出席美髮活動，問到平時可有幫老公set頭？她表示：「佢幫我多啲，佢好鍾意幫人吹頭，因為佢見髮型師用兩個風筒幫我吹頭好型，所以佢喺屋企都會用兩個風筒幫我吹頭，佢都吹得幾成功，令我有surprise。」

講到她最近上法式甜品班，她表示要上一年，剛上了兩個月，兩星期後就有中期考試，問到可有整甜品畀老公食？她表示：「有！佢都好畀面食晒，仲讚好食，我都有整畀女仔朋友食，等佢哋食完開心吓。」問到可有自創甜品？她表示：「有嘗試，改咗少少，但效果好似唔理想，會用心學好。（有冇搵老公做白老鼠？）有呀，佢係一個好開心嘅白老鼠，哈哈。」

而問到平時可有下廚？她謂：「老公叻啲，不過我呢排食素，都係烚菜。（點解突然食素？）想身體健康啲，同埋呢排氣氛唔好。」而講到上堂忙碌，可有時間「造人」？她表示：「冇呢個計劃，應該兩、三年後。」

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