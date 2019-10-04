盛讚台灣男友！莊思敏啱就閃婚：唔會大搞

藝人莊思敏（Jacquelin）日前於社交網公布戀愛中，今日她出席萬希泉活動，透露男友Brian是台灣人，已拍拖幾個月，表示是梁麗翹介紹：「我有次去台灣做嘢，梁麗翹話有個台灣朋友，如果我冇嘢做，想食當地嘢可以搵佢帶，於是膽粗粗約佢，見過幾次覺得佢好細心，好溫柔，同以前接觸嘅男友唔同。我第一次同台灣人拍拖，覺得佢哋生活節奏冇咁快，文化亦有差異，要時間去磨合。」

簽張紙就得

問到異地戀如何解相思？她：「有時佢飛過嚟，有時我飛過去，我希望一個月飛到一次，因為要做嘢，都唔可以留太耐。（對呢段感情有冇信心？）唔知，等個天安排。（結婚對象？）依家拍拖都會以結婚為大前提。（阿妹莊思明話你分分鐘快過佢結婚？）佢想搞咁多嘢，我啱就可以，簽張紙就得，唔會大搞，去過咁多大型婚禮，咩都見過，想簡單啲。（父母催婚？）冇，佢哋冇畀壓力我。」

考慮去台灣投資

提到與名媛陳君宜經營的餐廳早前轉手，她直言大感可惜：「放咗好多心機落去，冇辦法最後都要取捨。（係咪蝕好多錢？）又冇咩點蝕，之前都有賺，係蝕咗啲時間，呢個係大環境因數，冇得怪任何人。（會否投資其他項目？）投資要睇定啲，媽咪就想我返馬來西亞投資，可以多啲見到我。（去台灣？）睇吓先。」

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