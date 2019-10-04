60年冇見謝賢！馮寶寶：上次合作我得4歲

資深演員馮寶寶和謝賢演出林家棟監製新片《殺出個黃昏》，台前幕後下午於西環開工。戲中馮寶寶與謝賢扮演過氣殺手轉行做刀削麵生意，二人已超過一個甲子（60年）沒有碰面，而對上一次合作馮寶寶才4歲。

二人受訪話當年，馮寶寶更展示電話一張舊照，乃當年與謝賢合作，拍攝粵語長片《連理枝》時的造型。她笑指甫與謝賢碰面，即興奮相擁錫面：「我仲跳上佢大髀坐，畀佢叫返落幕嚟，話壓斷佢啲骨。我就即刻幫佢開WhatsApp，問佢有冇人陪食飯，不過佢忙過我，我依家叫佢四哥Daddy。」

二人指劇組對「成熟演員」照顧周到，馮寶寶說：「雖然每日開14個鐘，但返兩日就返一日，等我可以瞓吓同敷面膜，又有司機車出車入，放假都係，如果再有咁嘅邀請都會答應。」

她又表示自己「搬咗個廚房嚟香港」：「好似日前監製林家棟生日，我請佢汁我自創嘅有益生果汁，我幫個果汁改名叫『友德汁』，意頭好又有文化。」提到她早前遇車禍撞到鼻骨變形，她透露當時有在鼻子插入膠片作矯正，五日後便已把膠片取出：「依家完全冇事，但化妝嗰陣個化妝師會幫我捏一捏個位，依家係有時會想嘔，但冇乜大礙。」

謝賢則坦言至今仍未同見過謝婷婷的囡囡：「不過佢就返，佢一年返嚟幾次。（帶埋個孫？）會啩。（近排有見過甄珍？）邊個甄珍？（台灣嗰個囉。）台灣都有幾個喎。（你前妻呀！）咁依家打畀佢吖。」

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