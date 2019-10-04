一出世救咗全家！顧紀筠個名原來關颱風事

由藝人陳慧珊（Flora）親自監製及主持的節目《放學後》，新一集邀請到顧紀筠擔任嘉賓，暢談成長經歷、婚姻生活及重遊顧紀筠成長舊地，原來人稱「顧老闆」的她小時候生活拮据，因為一句說話，十多歲立志要買大屋給雙親，最終二十多歲，在半山買了一個單位給父母養老，顧老闆先知先覺，名副其實的「贏在起跑線」。

「紀筠」的由來

節目開首，顧紀筠透露在出生那天，正正是香港有史以來遇上最強颱風溫黛吹襲，家人居住的木屋被吹倒，幸好因為她出生，全家人離開了木屋，因此逃過一劫，為紀念溫黛，顧老闆被取名「紀溫」，但因發音不好聽，於是取了諧音紀筠，成為今天的顧紀筠。

兒時立志買大屋給父母

顧老闆笑言可能姓顧的關係，有種特別想照顧、關懷別人的感覺，尤其是對家人，她憶述童年時，因為父親股票投資失利，令全家生活陷入窘境，更要遷往徙置區，十多歲便擔起頭家負責煮飯、洗衫、照顧弟弟起居，當時「發夢都想跳出徙置居」，直至有一日，她跟父親閒聊，期間父親老淚縱橫表示後悔炒股票，只有中學二年級的顧紀筠向父親許下承諾會帶家人離開徙置區，這承諾就此成為顧老闆的人生使命，直至二十多歲，她終於達標，在半山區買了屋給父母。

今天的顧紀筠博學多才，但其實踏入社會工作初，她只是中學畢業，她憶述當年應徵的第一份文員工作，認識了胡楓，顧紀筠說：「當時他問我懂不懂打字？懂不懂速記？我甚麼都不懂，只不停跟他說『我肯學的，我甚麼都肯學』，最後出奇地我得到僱用。」

為兒子寫下一本書

顧紀筠亦分享了她兩段婚姻及對兒子的期望：「離婚，當時最擔心的只是兒子，我害怕兒子不明白父母為甚麼要分開。」顧紀筠跟其他母親一樣愛自己的骨肉，她寫過很多書，其中一本《給親愛的》，特別寫給他的兒子：「書中我把對兒子的期望、教育方式、思維都寫在裏面，我覺得這本書，他看到後，大家能夠好好溝通，讓他知道我的感受。」

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