演唱會延期！湯寶如情緒問題取消個唱

歌手湯寶如（湯記）原定本月14日在旺角麥花臣場館舉行演唱會，湯記剛在社交網張貼演唱會取消聲明，她表示很遺憾，以個人理由選擇將演唱會暫時延後，具體詳情日後再作公布。湯記對今次決定所造成各方不便深表歉意，她感謝幾間主辦單位及所有購買門票的觀眾諒解。而主辦單位亦發出通告，指明白及尊重湯寶如取消音樂會之決定，並公告已購票的觀眾將獲全數退款，包括票價、手續費及運費。

湯記接受東網訪問，她坦言：「其實我由9月頭已經掙扎，諗住同主辦單位講延期，又同唱片公司傾咗遲啲先出，因為冇乜心情，（受社會氣氛影響？）有少少，但我覺得係自己問題，擔憂啲觀眾嚟睇我個騷，依家又幫ViuTV主持緊個音樂節目，我唔想好多壓力。」她坦言自己是過分緊張的人，原本開音樂會係好輕鬆，但她不想承受太大壓力，她說：「依家個個都好似好擔心咁，（你情緒出問題？）我好易發忟憎，又唔想出街，我有個醫生朋友，佢叫我同朋友傾吓偈，我覺得既然自己唔在狀態，作為藝人唔想咁嘅情況下開騷。」

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