藝人許芷熒(前名許亦妮)尋日趁住與男友Alexander結婚一個月紀念,公布有喜消息,準備做媽媽!今日,佢再喺社交網上載搭住老公膊頭嘅凸肚照,雖然未有透露懷孕幾多個月,但見佢腹部明顯隆起,目測應該有4個多月,不過依然纖瘦!

原來佢趁行動仲方便同老公去主題樂園玩,仲做埋保母睇住兩個「女」,佢留言:「First Time Going to the Ocean Park With 馮寶寶。」

