下周開騷！黃妍得神秘高人指點防發台瘟

歌手黃妍（Cath）將於下星期一舉行首個個人騷，她今日到土瓜灣錄音室綵排，她自爆早前喉嚨發炎，食藥搞到夜晚昏睡，因禍得福冇失眠：「之後應該會緊張，擔心練嘅嘢到時唱唔出，要執生。（驚發台瘟？）冇得驚，Enjoy過程，師兄陳柏宇都有畀啲Tips我，練到120%上台，到時就會打折扣變100%。（會驚爆喊？）都擔心，但一喊唱歌就難聽，會好努力控制情緒。」

講到嘉賓方面，除了之前透露的陳柏宇之外，Cath預告再會有多位神秘嘉賓：「係男仔嚟，同佢夾歌爆出好多火花，其實仲有其他Surprise，有練到啲才藝表演，自己都好期待。」為了有最好的準備，Cath早前「斷六親」住進酒店閉關：「去完台灣做嘢返嚟發覺得番半個月就開騷，迫自己Focus啲就去住酒店，冇人搵到我，朋友都好好，驚阻住我都冇搵我，媽咪就煲湯畀我飲，每日一起身就練歌，進度好快。」

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