形象破產冇工開！張致恒酒店炒散搵錢養家

藝人張致恒（Steven）早前自揭做未婚爸爸，之後他宣布與女粉絲雯雯結婚，但隨即接連爆出「腳踏五船」與數名女子有感情轇轕，形象破產，更被網民封做「世紀賤男」。雖然Steven公開道歉更揚言會洗心革面，希望大家給他一次機會，不過事業依然凍過水，簽約邵氏的他暫未有工作，難以養妻活兒，有指他最近放下身段到四星級酒店做廚房散工，穿上廚師制服的他戴上口罩，在酒店自助餐時段落場幫手切魚生、燒牛肉等，日踩十小時。

Steven接受東網訪問，直認在酒店打工：「係呀，今日我請咗假，依家喺屋企湊緊仔。（經濟真係唔掂要出嚟打工？）我都唔想回應，任何嘅路都係要行落去，自己現狀行到就行，之後條路係點冇人知，盡量做好我嘅責任照顧老婆同個仔。」

他坦言不介意做散工：「學到好多嘢，每日踩十個鐘，有一個鐘頭食飯。（辛苦嗎？）唔辛苦，冇錢最辛苦。」之前他透露過會返內地拍劇：「套網大延遲咗先開拍。」

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