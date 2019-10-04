一見面就扯火！翠如唔想再同洪永城合作

藝人黃翠如與洪永城在將軍澳電視為節目《出走澳洲》舉行記者會，兩人五年後再一齊拍攝節目，重遊十年前到過的澳洲。記者會上兩人笑謂一見對方即扯火，不停鬥嘴，當測試兩人認識程度時，洪永城竟然記錯了她的生日，黃翠如即大興問罪之師，起飛腳踢洪永城的答案板，更揚言不想再跟他合作，十分爆笑。他們受訪指重回澳洲勾起不少回憶，她謂今次旅程是作為完結，她踢爆說：「佢想同啲小花、港姐合作。」問洪永城為何不拍攝《3日2夜》？他說：「我發夢時諗過，但冇實行過，我未Ready除衫。」

黃翠如近期積極操肌的洪永城，在節目中借故半裸晒胸肌，她說：「佢堅持着住半件潛水衣半裸出鏡，胸肌大咗，但係肚腩都大咗。」他說：「我依家再唔晒就冇機會晒，我全身都可以晒，仲有啲強勁嘅部分可以，但係導演阻止我，我大髀好實淨㗎。」

黃翠如又繼續踢爆指洪永城在澳洲喪搵「袋鼠精」，希望增強男性魅力。洪永城則解釋說：「只是秉承中國人尋找秘方嘅傳統，好似搵長生不老藥一樣，從來冇女士投訴我有呢方面需要。」洪永城又反擊指黃翠如行數百呎高的運動場頂時，驚到腳軟兼眼濕濕。

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